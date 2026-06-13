Dos clássicos aos modernos: os pisos que transformam salas e quartos

Piso vinílico É considerado por muitos arquitetos uma das melhores opções para quartos e salas. Tem toque mais quente, reduz ruídos ao caminhar e proporciona conforto térmico. Também está disponível em versões que imitam madeira com bastante realismo.
Piso laminado Oferece excelente custo-benefício, instalação relativamente rápida e aspecto aconchegante. É muito utilizado em quartos por proporcionar sensação de conforto. Porém, exige cuidado com água em excesso
Porcelanato É um dos pisos mais duráveis e fáceis de limpar. Os modelos que imitam madeira fazem sucesso em salas modernas. Como desvantagem, costuma ser mais frio ao toque, especialmente no inverno.
Madeira natural Continua sendo uma das opções mais elegantes e valorizadas. Proporciona excelente conforto térmico e visual sofisticado, mas exige manutenção periódica e costuma ter custo mais elevado.
Porcelanato amadeirado É uma solução intermediária muito procurada. Reúne a resistência e a facilidade de limpeza do porcelanato com a aparência da madeira. Pode ser usado tanto na sala quanto nos quartos.
Taco de madeira Muito presente em residências antigas, voltou a ganhar espaço em projetos de decoração. Quando restaurado, oferece visual sofisticado e atemporal. Também proporciona conforto ao caminhar e ajuda no isolamento acústico.
Piso cimentício Utilizado em ambientes contemporâneos e de estilo industrial, apresenta superfície resistente e visual moderno. Pode ser encontrado em diferentes tonalidades e acabamentos, criando ambientes elegantes e minimalistas.
Piso cerâmico Mais acessível que o porcelanato, o piso cerâmico oferece boa durabilidade, variedade de cores e facilidade de limpeza. Atualmente existem modelos que imitam madeira, cimento queimado e pedras naturais, permitindo diferentes estilos de decoração sem exigir um investimento elevado.
Piso de bambu Embora menos comum, é considerado uma alternativa sustentável. Possui aparência semelhante à madeira, com veios estreitos, boa resistência e aspecto acolhedor. É uma opção interessante para quem busca um visual natural com menor impacto ambiental.
Granito O granito já foi bastante utilizado como piso em residências, principalmente entre as décadas de 1980 e 2000. Sua principal vantagem é a elevada resistência ao desgaste e à umidade. Atualmente, aparece com menos frequência em salas e quartos, pois muitos consumidores preferem opções mais aconchegantes e com menor sensação térmica de frio.
Mármore O mármore é associado a projetos residenciais de alto padrão devido à sua aparência elegante e sofisticada. Apesar de continuar presente em algumas casas e apartamentos, seu custo elevado e a necessidade de cuidados específicos limitaram sua utilização. Em muitos projetos, acabou sendo substituído por porcelanatos que reproduzem seu visual com manutenção mais simples.
Carpete Muito popular em residências durante décadas, o carpete oferece conforto térmico e ajuda a reduzir ruídos nos ambientes. Com o tempo, perdeu espaço para revestimentos mais fáceis de limpar, como laminados e vinílicos. O acúmulo de poeira, ácaros e pelos de animais também contribuiu para a queda de sua popularidade.