Estilo de Vida Dos clássicos aos modernos: os pisos que transformam salas e quartos Os pisos para salas e quartos oferecem opções que combinam conforto, estética e praticidade no dia a dia. Materiais como porcelanato, cerâmica, vinílico, laminado e madeira atendem diferentes necessidades e orçamentos. Além disso, muitos modelos atuais são fáceis de limpar e ajudam a manter os ambientes organizados e agradáveis por mais tempo. Conheça tipos práticos para a sua residência. Por Flipar

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