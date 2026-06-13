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Maior cachoeira do mundo não está em terra firme, mas no fundo do oceano; saiba onde

A maior cachoeira do planeta não está em uma floresta tropical nem despenca por um gigantesco paredão de rochas. Na verdade, ela permanece escondida sob as águas frias do oceano, entre a Islândia e a Groenlândia. Conhecida como Catarata do Estreito da Dinamarca, essa impressionante formação submarina transporta enormes volumes de água e desempenha um papel fundamental na dinâmica do Atlântico Norte. Diferentemente das cachoeiras tradicionais, que surgem a partir de rios em superfície, esse fenôm

Por Flipar
Imagem gerada por IA

Para se ter uma ideia, a altura da Catarata do Estreito da Dinamarca é superior ao dobro da registrada pelo famoso Salto Ángel, na Venezuela, considerado a maior cachoeira em superfície do mundo com 979 metros de altura. No Brasil, as cachoeiras da Neblina, no Rio, e a Cascata do Porã, no Rio Grande do Sul, empatam como as mais altas, com 450 metros.

Wikimedia Commons/Mr.Angelfish

O relevo inclinado do fundo oceânico canaliza esse fluxo profundo e silencioso, criando uma das correntes mais importantes do planeta. O chamado transbordamento do Estreito da Dinamarca contribui para a formação da Água Profunda do Atlântico Norte, componente essencial da circulação termohalina, sistema responsável pela redistribuição de calor, sal, oxigênio e nutrientes pelos oceanos.

Wikimedia Commons/Hellbuny

A gigantesca cachoeira oculta também influencia processos que ajudam a regular o clima global. O fenômeno demonstra que o oceano profundo está longe de ser um ambiente estático. Sob a superfície, forças naturais de enorme escala atuam continuamente, moldando correntes que afetam ecossistemas marinhos e desempenham um papel decisivo no equilíbrio climático da Terra.

Tim Johnson/Unsplash

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