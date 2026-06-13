Galeria Maior cachoeira do mundo não está em terra firme, mas no fundo do oceano; saiba onde A maior cachoeira do planeta não está em uma floresta tropical nem despenca por um gigantesco paredão de rochas. Na verdade, ela permanece escondida sob as águas frias do oceano, entre a Islândia e a Groenlândia. Conhecida como Catarata do Estreito da Dinamarca, essa impressionante formação submarina transporta enormes volumes de água e desempenha um papel fundamental na dinâmica do Atlântico Norte. Diferentemente das cachoeiras tradicionais, que surgem a partir de rios em superfície, esse fenôm Por Flipar

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