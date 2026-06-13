Maior cachoeira do mundo não está em terra firme, mas no fundo do oceano; saiba onde

Para se ter uma ideia, a altura da Catarata do Estreito da Dinamarca é superior ao dobro da registrada pelo famoso Salto Ángel, na Venezuela, considerado a maior cachoeira em superfície do mundo com 979 metros de altura. No Brasil, as cachoeiras da Neblina, no Rio, e a Cascata do Porã, no Rio Grande do Sul, empatam como as mais altas, com 450 metros.
O relevo inclinado do fundo oceânico canaliza esse fluxo profundo e silencioso, criando uma das correntes mais importantes do planeta. O chamado transbordamento do Estreito da Dinamarca contribui para a formação da Água Profunda do Atlântico Norte, componente essencial da circulação termohalina, sistema responsável pela redistribuição de calor, sal, oxigênio e nutrientes pelos oceanos.
A gigantesca cachoeira oculta também influencia processos que ajudam a regular o clima global. O fenômeno demonstra que o oceano profundo está longe de ser um ambiente estático. Sob a superfície, forças naturais de enorme escala atuam continuamente, moldando correntes que afetam ecossistemas marinhos e desempenham um papel decisivo no equilíbrio climático da Terra.