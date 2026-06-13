Galeria El Dorado é real? O mistério da cidade perdida de ouro O mito de El Dorado atravessa séculos como uma das narrativas mais fascinantes da América do Sul. A ideia de uma cidade ou reino coberto de ouro e pedras preciosas inspirou expedições arriscadas, muitas vezes marcadas por tragédias e descobertas inesperadas. Histórias de rituais indígenas, onde líderes eram cobertos de pó dourado e mergulhavam em lagos sagrados, reforçaram a crença em um território de riquezas incalculáveis. A busca por tal lugar misterioso moldou mapas e rotas, bem como deixou Por Flipar

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