Galeria O que causa a chuva de granizo? Veja como o fenômeno acontece A chuva de granizo é um fenômeno natural em que pedaços de gelo caem do céu durante tempestades. Diferente da neve, o granizo não é macio nem leve. Ele chega ao solo em bolinhas ou pedaços duros, que podem variar do tamanho de um grão de areia até o de uma laranja. Embora seja mais comum em regiões de clima temperado, ele também ocorre em países tropicais, inclusive no Brasil. Mas você sabe como ele é formado? O granizo se forma dentro de nuvens do tipo cumulonimbus, nuvens de grande desenvolvim Por Flipar

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