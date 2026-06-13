O que causa a chuva de granizo? Veja como o fenômeno acontece

Dentro dessas nuvens, há correntes de ar ascendentes muito fortes que empurram gotículas de água, material de que as nuvens são constituídas, para partes mais elevadas da nuvem, que normalmente apresentam temperatura abaixo de zero grau. Ali, essas gotículas se congelam e formam pequenos núcleos de gelo. Esses núcleos descem. Nesse caminho, encontram outras gotículas de água líquida, depois, são carregadas de novo para cima devido às correntes de ar.
Assim, esses núcleos sobem e descem várias vezes dentro da nuvem, carregados pelo vento. Cada vez que passam por uma camada com mais umidade, ganham uma nova camada de gelo. Quando o pedaço de gelo fica pesado demais para ser sustentado pelo vento, ele cai. A velocidade da queda depende do tamanho do granizo. Pedaços grandes podem atingir velocidades altas e causar danos sérios a plantações, veículos e telhados. Em situações extremas, o granizo chega a quebrar vidros e machucar pessoas.
Embora a maioria dos granizos tenha tamanho semelhante ao de uma bolinha de pingue-pongue, alguns eventos extremos já produziram pedras bem grandes. Por exemplo, em 2018, na Argentina, já foram registrados granizos que mediam entre 18,7 e 23,6 centímetros de diâmetro. Nos Estados Unidos, em 2010, foi encontrado um granizo de 20,3 centímetros de diâmetro e aproximadamente 900 gramas, comparável ao tamanho de uma bola de vôlei.
No Brasil, os estados do Sul e do Sudeste são os mais atingidos, especialmente entre outubro e março, que é o período de tempestades mais intensas. Cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo registram casos frequentes. Devido a mudança climática, que torna as tempestades mais severas, são registrados episódios de granizo mais intensos.
Não há como evitar o granizo, mas é possível se proteger. O ideal é ficar em locais fechados durante tempestades fortes, afastar veículos de áreas abertas quando há previsão do fenômeno e reforçar telhados em regiões com maior ocorrência. Portanto, aplicativos de previsão do tempo e alertas meteorológicos são aliados importantes para se antecipar a esse tipo de situação.