Quentão: saiba a origem, curiosidades e receita dessa bebida

A origem da bebida é disputada, mas a versão mais aceita aponta para as tradições portuguesas e indígenas misturadas ao longo da colonização do Brasil. O hábito de ferver bebidas alcoólicas com especiarias era comum na Europa, especialmente nos países de inverno rigoroso. No Brasil, a prática foi adaptada com ingredientes locais e ganhou identidade própria no contexto das festas juninas, que celebram santos católicos com muita música e comida.
A receita leva cachaça como base, açúcar mascavo ou rapadura, gengibre fresco, canela e cravo. Misture em uma panela água, açúcar, rodelas de laranja, a casca de limão, o gengibre, os cravos e a canela. Cozinhe em fogo médio até levantar fervura e deixe por cerca de 10 minutos para apurar os sabores. Acrescente a cachaça, mexa suavemente e mantenha em fogo baixo por mais alguns minutos, sem ferver. Em seguida, desligue o fogo, coe a bebida e transfira para uma jarra. Sirva ainda quente.
Existem variações para todos os gostos. O quentão de vinho substitui a cachaça por vinho tinto e é muito popular no Sul do Brasil, região de influência italiana e alemã. Há também versões com suco de laranja, maçã ou até suco de uva para quem prefere uma bebida sem álcool.
Nas versões sem álcool, o quentão costuma levar suco de laranja ou de maçã aquecido com as mesmas especiarias da receita original. O sabor é igualmente reconfortante e não perde em nada para a versão adulta, além de permitir que crianças bebam a bebida.
Aliás, o quentão não é só reservado para as festas juninas. Em algumas cidades do Sul e do Sudeste, ele aparece no inverno como alternativa ao chocolate quente. Versões industrializadas em sachê também são comercializadas para facilitar o preparo em casa. Mas nada supera o quentão feito na hora, em uma panela grande, com aquele vapor de canela e gengibre que toma conta do ambiente.