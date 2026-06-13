Galeria Quentão: saiba a origem, curiosidades e receita dessa bebida O quentão é uma das bebidas mais tradicionais das festas juninas brasileiras. Servido quente, com aroma forte de especiarias e sabor que aquece por dentro, ele é presença obrigatória nas quadrilhas, arraiais e celebrações de junho em todo o país. Mas você sabe qual é a origem do quentão? Sabe do que e como é feita essa bebida? O Flipar vai te explicar tudo sobre o que precisa saber sobre essa bebida e você já vai poder prepará-la em sua festa junina. Por Flipar

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