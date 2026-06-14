Entretenimento Shangri-La: o paraíso escondido entre montanhas nevadas Shangri-La é descrito como um refúgio perfeito, escondido entre montanhas nevadas e vales intocados, onde a paz e a longevidade reinam. A ideia surgiu no imaginário ocidental a partir do romance “Horizonte Perdido”, de James Hilton, publicado em 1933, e logo se tornou símbolo de um paraíso espiritual. Desde então, o nome Shangri-La passou a ser associado a lugares de beleza natural incomparável e a uma vida em harmonia com a natureza. Exploradores e estudiosos buscaram identificar locais que pod Por Flipar

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