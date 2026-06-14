Artes De Norte a Sul: como cada região celebra o São João As festas juninas são uma das maiores expressões culturais do Brasil, celebradas com intensidade em todas as regiões. Cada canto do país imprime sua própria identidade, seja nas músicas, nas comidas ou nas tradições que envolvem o público. O Nordeste transforma cidades em palcos de quadrilhas e Arrasta-Pé, e o Sudeste valoriza quermesses comunitárias. No Sul, o frio atrai o consumo de pinhão e chimarrão. Já o Centro-Oeste mistura força sertaneja e pratos típicos como arroz com pequi. O Norte, po Por Flipar

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