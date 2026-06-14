Artes

De Norte a Sul: como cada região celebra o São João

As festas juninas são uma das maiores expressões culturais do Brasil, celebradas com intensidade em todas as regiões. Cada canto do país imprime sua própria identidade, seja nas músicas, nas comidas ou nas tradições que envolvem o público. O Nordeste transforma cidades em palcos de quadrilhas e Arrasta-Pé, e o Sudeste valoriza quermesses comunitárias. No Sul, o frio atrai o consumo de pinhão e chimarrão. Já o Centro-Oeste mistura força sertaneja e pratos típicos como arroz com pequi. O Norte, po

Por Flipar
- Imagem Gerada por aplicativo de Inteligência Artificial

O Nordeste é considerado o grande berço das festas juninas, onde o São João se tornou um majestoso patrimônio cultural. Quadrilhas gigantes, Arrasta-Pé e comidas como pamonha e canjica dominam os festejos, com cidades como Campina Grande e Caruaru sendo referências mundiais. A intensidade das celebrações transforma o mês de junho em uma verdadeira temporada de turismo e cultura popular, atraindo visitantes de todo o Brasil e do mundo.

Divulgação

No Sudeste, as festas juninas se destacam pelas quermesses organizadas em bairros e escolas, com barracas de brincadeiras e comidas típicas. O correio elegante, os jogos de pescaria e o vinho quente são marcas registradas que reforçam o caráter comunitário das celebrações. A tradição se mantém viva como espaço de encontro e convivência social, fortalecendo laços e preservando costumes que atravessam gerações.

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O Nordeste é considerado o grande berço das festas juninas, onde o São João se tornou um majestoso patrimônio cultural. Quadrilhas gigantes, Arrasta-Pé e comidas como pamonha e canjica dominam os festejos, com cidades como Campina Grande e Caruaru sendo referências mundiais. A intensidade das celebrações transforma o mês de junho em uma verdadeira temporada de turismo e cultura popular, atraindo visitantes de todo o Brasil e do mundo.

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O Sul imprime sua identidade nas festas juninas com elementos gaúchos e o clima frio. O pinhão assado e o chimarrão acompanham as quadrilhas, criando, assim, um ambiente acolhedor. A mistura de tradições locais com o São João nacional torna os festejos únicos na região, reforçando o vínculo cultural com o inverno e dando às celebrações um caráter diferenciado que atrai visitantes.

Reprodução/TV Globo

No Sudeste, as festas juninas se destacam pelas quermesses organizadas em bairros e escolas, com barracas de brincadeiras e comidas típicas. O correio elegante, os jogos de pescaria e o vinho quente são marcas registradas que reforçam o caráter comunitário das celebrações. A tradição se mantém viva como espaço de encontro e convivência social, fortalecendo laços e preservando costumes que atravessam gerações.

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O Sul imprime sua identidade nas festas juninas com elementos gaúchos e o clima frio. O pinhão assado e o chimarrão acompanham as quadrilhas, criando, assim, um ambiente acolhedor. A mistura de tradições locais com o São João nacional torna os festejos únicos na região, reforçando o vínculo cultural com o inverno e dando às celebrações um caráter diferenciado que atrai visitantes.

Reprodução/TV Globo

No Norte, as festas juninas se misturam ao folclore amazônico. O boi-bumbá divide espaço com as quadrilhas, trazendo cores e ritmos diferentes. Tacacá e maniçoba aparecem como pratos típicos que reforçam a singularidade da região, ampliando o caráter cultural das celebrações e mostrando a riqueza da Amazônia.

Divulgação

As quadrilhas do Nordeste são verdadeiros espetáculos, com coreografias ensaiadas e figurinos pra lá de elaborados. Milhares de pessoas participam, transformando praças e arenas em verdadeiros palcos de dança. A energia contagiante é um dos símbolos mais fortes da festa, capaz de emocionar e envolver por completo quem assiste.

Tomaz Silva/Agência Btasil

As quermesses do Sudeste são marcadas por barracas de comidas, brincadeiras e música, funcionando como ponto de encontro das comunidades. A simplicidade e o calor humano são os grandes atrativos que mantêm viva a tradição, transformando cada quermesse em espaço de convivência e memória coletiva que atravessa gerações.

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No Norte, as festas juninas se misturam ao folclore amazônico. O boi-bumbá divide espaço com as quadrilhas, trazendo cores e ritmos diferentes. Tacacá e maniçoba aparecem como pratos típicos que reforçam a singularidade da região, ampliando o caráter cultural das celebrações e mostrando a riqueza da Amazônia.

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No Sul, o pinhão assado e o chimarrão são inseparáveis das festas juninas, tornando-se símbolos da identidade regional. O frio da estação dá ainda mais charme a esses elementos, que acompanham quadrilhas em noites acolhedoras. Eles representam a união da tradição gaúcha com o São João brasileiro, criando uma atmosfera única que valoriza tanto a cultura local quanto a nacional.

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As quadrilhas do Nordeste são verdadeiros espetáculos, com coreografias ensaiadas e figurinos pra lá de elaborados. Milhares de pessoas participam, transformando praças e arenas em verdadeiros palcos de dança. A energia contagiante é um dos símbolos mais fortes da festa, capaz de emocionar e envolver por completo quem assiste.

Tomaz Silva/Agência Btasil

No Centro-Oeste, as modas de viola embalam os festejos juninos e dão ritmo às quadrilhas. A música sertaneja reforça a identidade cultural da região, aproximando gerações e mantendo viva a tradição caipira. O som da viola é parte essencial da atmosfera festiva, criando um elo entre passado e presente e tornando-se marca registrada das celebrações juninas.

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As quermesses do Sudeste são marcadas por barracas de comidas, brincadeiras e música, funcionando como ponto de encontro das comunidades. A simplicidade e o calor humano são os grandes atrativos que mantêm viva a tradição, transformando cada quermesse em espaço de convivência e memória coletiva que atravessa gerações.

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O boi-bumbá é presença marcante nas festas do Norte, trazendo o folclore amazônico para dentro das celebrações juninas. A mistura de ritmos, cores e danças cria um espetáculo único que emociona e reforça a identidade cultural da região. Essa integração entre quadrilha e boi-bumbá mostra como o São João amazônico é singular e profundamente ligado às tradições locais.

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No Sul, o pinhão assado e o chimarrão são inseparáveis das festas juninas, tornando-se símbolos da identidade regional. O frio da estação dá ainda mais charme a esses elementos, que acompanham quadrilhas em noites acolhedoras. Eles representam a união da tradição gaúcha com o São João brasileiro, criando uma atmosfera única que valoriza tanto a cultura local quanto a nacional.

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Tacacá e maniçoba são pratos típicos que marcam as festas juninas no Norte, reforçando a diversidade gastronômica do Brasil. A culinária amazônica dá sabor especial às celebrações, ampliando o caráter regional da festa e mostrando a riqueza da tradição local. Esses pratos não apenas alimentam, mas também contam histórias de um povo que celebra sua cultura por meio da comida.

Reprodução de vídeo TV Globo

No Centro-Oeste, as modas de viola embalam os festejos juninos e dão ritmo às quadrilhas. A música sertaneja reforça a identidade cultural da região, aproximando gerações e mantendo viva a tradição caipira. O som da viola é parte essencial da atmosfera festiva, criando um elo entre passado e presente e tornando-se marca registrada das celebrações juninas.

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O boi-bumbá é presença marcante nas festas do Norte, trazendo o folclore amazônico para dentro das celebrações juninas. A mistura de ritmos, cores e danças cria um espetáculo único que emociona e reforça a identidade cultural da região. Essa integração entre quadrilha e boi-bumbá mostra como o São João amazônico é singular e profundamente ligado às tradições locais.

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Tacacá e maniçoba são pratos típicos que marcam as festas juninas no Norte, reforçando a diversidade gastronômica do Brasil. A culinária amazônica dá sabor especial às celebrações, ampliando o caráter regional da festa e mostrando a riqueza da tradição local. Esses pratos não apenas alimentam, mas também contam histórias de um povo que celebra sua cultura por meio da comida.

Reprodução de vídeo TV Globo

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