Galeria Empresa mineira é eleita melhor produtora artesanal de destilados do mundo À frente da produção está Laiza Machado, que se tornou a primeira mulher a comandar uma destilaria no Brasil na função de Master Distiller. Esses reconhecimentos se somam às 100 medalhas internacionais conquistadas nos últimos sete anos em concursos realizados na Europa, nos Estados Unidos e na Oceania. Denver, Nova Iorque, São Francisco, Londres, Hong Kong e Melbourne são exemplos alguns exemplos de cidades em que a Don Luchesi Distillery se saiu vencedora. Por Flipar

Divulgac?a?o/Don Luchesi Distillery