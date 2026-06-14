Galeria Bala de gelatina: a invenção alemã que virou sucesso no mundo todo As balas de gelatina estão entre os doces mais consumidos no mundo. Com formatos divertidos, cores vibrantes e sabores variados, elas conquistaram crianças e adultos em praticamente todos os países. Mas você sabe qual é a origem dessa bala? Quem criou? A origem dessas balas remonta ao século 19, na Alemanha, onde o empresário Hans Riegel criou, em 1922, os famosos ursinhos de gelatina, conhecidos mundialmente como gummy bears. Por Flipar

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