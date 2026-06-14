De onde veio o balanço? Conheça a origem desse brinquedo

Um ponto importante, mas frequentemente ignorado, é o limite de peso indicado para cada equipamento. A maioria dos balanços em praças públicas é projetada para crianças e tem capacidade entre 40 e 60 quilos. Quando um adulto ou uma pessoa acima do peso recomendado usa o brinquedo, as correntes, os parafusos e a estrutura sofrem uma sobrecarga que pode causar desgaste acelerado ou até ruptura repentina. O risco de queda e de acidente é real.