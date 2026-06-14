De onde veio o balanço? Conheça a origem desse brinquedo

A origem do balanço remonta a civilizações antigas. Obras gregas de cerca de 600 a.C. já mostram pessoas em balanços, e há registros de uso recreativo em culturas asiáticas e europeias ao longo dos séculos. No Brasil, ele chegou junto com as praças públicas planejadas no século 19 e se tornou item obrigatório nos parquinhos desde então.
Além da diversão, o balanço traz benefícios reais para o desenvolvimento das crianças. O movimento rítmico estimula o equilíbrio, a coordenação motora e o sistema vestibular, responsável pela percepção espacial do corpo. Para crianças com necessidades sensoriais específicas, o balanço é inclusive usado em terapias ocupacionais como ferramenta de regulação sensorial.
Um ponto importante, mas frequentemente ignorado, é o limite de peso indicado para cada equipamento. A maioria dos balanços em praças públicas é projetada para crianças e tem capacidade entre 40 e 60 quilos. Quando um adulto ou uma pessoa acima do peso recomendado usa o brinquedo, as correntes, os parafusos e a estrutura sofrem uma sobrecarga que pode causar desgaste acelerado ou até ruptura repentina. O risco de queda e de acidente é real.
Os fabricantes e órgãos de segurança recomendam que o limite de peso seja sempre respeitado. Em parques bem mantidos, essa informação aparece em placas próximas ao equipamento. Infelizmente, em muitas praças públicas brasileiras, essa sinalização não existe. Cabe aos responsáveis pelas crianças observar o estado do brinquedo antes de deixá-las usar.
A conservação dos balanços é responsabilidade tanto do poder público quanto dos próprios usuários. Relatar equipamentos danificados às secretarias de manutenção municipal, evitar uso inadequado e não vandalizar são atitudes que parecem pequenas, mas fazem diferença. Um balanço bem cuidado dura anos