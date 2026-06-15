Filmes e Séries Ator Jared Leto em “Mestres do Universo”: insatisfação com o personagem? Jared Leto estaria frustrado com o resultado de 'Mestres do Universo' e com o rumo dado ao seu personagem, o vilão Esqueleto, segundo informações do site especializado Puck News. O ator de 54 anos não participou dos eventos de divulgação do filme, ao contrário dos protagonistas Nicholas Galitzine e Camila Mendes, que viajaram por diversos países, incluindo o Brasil, para promover a produção. No filme, o Esqueleto é o grande vilão da trama e busca conquistar o planeta Eternia, enquanto o Príncipe Por Flipar

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