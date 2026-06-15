Papa Leão XIV inaugura torre central da Sagrada Família em centenário de morte de Gaudí

A Basílica da Sagrada Família é um dos monumentos mais famosos da cidade de Barcelona e um dos principais cartões-postais da Espanha. A Igreja atrai milhões de visitantes todos os anos, que se impressionam com os detalhes da construção e com a grandiosidade do lugar. O templo chama atenção pelo tamanho, pela arquitetura fora do comum e pela longa história de construção, que já passa de um século.