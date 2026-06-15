Galeria Silêncio arrepiante, frio e ‘vestígios’: Floresta Aokigahara, no Japão, é cercada de lendas e mistérios Conhecida popularmente como 'Jukai' (“Mar de Árvores”, em português), a Floresta Aokigahara, no Japão, é um dos lugares mais fascinantes e enigmáticos do mundo que ocupa uma extensa área na base noroeste do Monte Fuji, na ilha de Honshu. A área se estende por aproximadamente 35 quilômetros quadrados e se desenvolveu sobre depósitos de lava deixados por uma grande erupção do vulcão ocorrida no ano 864. Esse passado geológico moldou uma paisagem singular, marcada por solo irregular, cavernas vulcâ Por Flipar

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