Celebridades e TV Teresa Cristina anuncia seu primeiro álbum autoral Teresa Cristina anunciou o lançamento de seu primeiro álbum inteiramente autoral. O projeto, intitulado “Tudo que eu tenho”, chegará às plataformas digitais em 24 de julho e será apresentado ao público pelo single “Quando a onda passar”, previsto para ser lançado no dia 19 de junho. Produzido por Pretinho da Serrinha, o trabalho marca uma nova fase na carreira da cantora, conhecida por interpretar grandes nomes do samba e da música brasileira. Por Flipar

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