Teresa Cristina anuncia seu primeiro álbum autoral

O álbum contará com composições escritas pela própria artista ao longo dos anos. Segundo Teresa Cristina, embora sempre tenha priorizado sua atuação como intérprete e pesquisadora da música brasileira, ela sentiu que havia chegado o momento de apresentar suas próprias canções ao público. O primeiro single é uma parceria com Mosquito e Xande de Pilares e aborda a transformação de um relacionamento amoroso em amizade.
A cantora também prepara uma turnê com apresentações em Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, previstas para setembro de 2026. O repertório reunirá as novas músicas autorais e canções que marcaram sua trajetória artística, incluindo algumas que ainda não haviam sido apresentadas por ela nos palcos.
Conheça mais sobre a trajetória de Teresa Cristina. Nascida no dia 28 de fevereiro de 1968, no bairro de Bonsucesso, no Rio de Janeiro, ela é uma cantora e compositora conhecida por seu trabalho com o samba e por cantar os sambas dos grandes mestres desse gênero. Durante a carreira, Teresa Cristina lançou diversos álbuns e recebeu vários prêmios e homenagens.
Teresa Cristina cresceu na Vila da Penha, no Rio de Janeiro, filha de um feirante que vendia frutas no Méier. Ela precisou trabalhar desde os 12 anos e teve vários empregos, como manicure, fiscal do Detran, auxiliar de escritório. Na juventude, ela fez o curso de Letras na Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
No início da carreira, ela cantava em bares do Rio de Janeiro, principalmente em Madureira, e interpretava sambas de Jair do Cavaquinho, Argemiro da Portela e outros compositores. A grande chance de Teresa Cristina veio em 1997, quando ela fez um show em homenagem ao sambista Candeia, cujo disco o pai ouvia durante a sua infância. Esse show marcou o começo da carreira dela como cantora.
Em 1998, Teresa Cristina começou a cantar no Bar Semente, na Lapa, e se tornou uma das responsáveis pela revitalização musical do bairro. A banda que passou a acompanhá-la recebeu o nome do bar, e desde então as apresentações levam o nome de Teresa Cristina e Grupo Semente.
Entre 2002 e 2015, Teresa Cristina lançou nove álbuns. Por exemplo, em 2002, gravou dois discos só com composições de Paulinho da Viola. Em 2009, gravou o álbum 'Três Meninas do Brasil', junto com as cantoras Rita Ribeiro e Jussara Silveira. Em 2012, lançou um álbum com canções do repertório de Roberto Carlos, acompanhada da banda Os Outros.
Teresa Cristina também fez uma trilogia em homenagem a grandes sambistas brasileiros: 'Teresa Canta Cartola', de 2016, 'Teresa Canta Noel', de 2018, com direção de Caetano Veloso, e 'Teresa Canta Noel Ao Vivo', de 2020.
Em 2015, Teresa Cristina conquistou um feito inédito. Ela foi a primeira mulher a ganhar um estandarte de ouro, um prêmio entregue pela Federação dos Repórteres de Carnaval e Imprensa do Rio de Janeiro às escolas de samba e seus integrantes que se destacaram no desfile, de melhor samba-enredo, pela Renascer de Jacarepaguá, com o enredo 'Candeia'.
Durante a pandemia de Covid-19, em 2020, Teresa Cristina se destacou. Ela fez transmissões diárias no Instagram, o que lhe deu o apelido de 'Rainha das Lives'. No mesmo ano, foi eleita entre as 'Cariocas do Ano', pela Veja Rio, e 'Artista do Ano', pela APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte).
Outros nomes importantes da música brasileira já elogiaram o trabalho de Teresa Cristina. Paulinho da Viola disse que ela é uma cantora de samba excelente e que faltam pessoas assim hoje em dia. Marisa Monte afirmou que ela é uma devota do samba, que pesquisa as raízes e interpreta sem afetação.