Estilo de Vida Milk-shake: da receita clássica às versões gourmet que conquistam pelo sabor e pela criatividade. O milk-shake é uma das bebidas geladas mais conhecidas do mundo. Cremoso, refrescante e bastante versátil, ele conquistou espaço em lanchonetes, cafeterias e redes de fast-food, tornando-se uma opção popular para diferentes idades. Sua origem remonta ao final do século XIX. As primeiras versões eram bastante diferentes das atuais e, ao longo do tempo, a receita foi sendo adaptada até chegar à combinação de leite, sorvete e ingredientes que conhecemos hoje. Por Flipar

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