Estilo de Vida Tradições e simbologias das Igrejas ortodoxas: as diferenças em relação ao Catolicismo As igrejas ortodoxas formam uma das grandes tradições do cristianismo, com origens nos primeiros séculos da fé. A espiritualidade valoriza a liturgia e preserva rituais antigos, além de uma teologia baseada na continuidade histórica. A Igreja Ortodoxa é uma comunhão de igrejas cristãs independentes, que compartilham a mesma fé e prática. Sua origem está ligada ao cristianismo primitivo e ao Império Bizantino. Por Flipar

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