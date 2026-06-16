Tradições e simbologias das Igrejas ortodoxas: as diferenças em relação ao Catolicismo

Após o Grande Cisma de 1054, evento que causou a ruptura da Igreja Católica, separando-a em duas: Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, quando os líderes da Igreja de Constantinopla (Patriarca Miguel I Cerulário) e da Igreja de Roma (Papa Leão Nono), sem chegarem a um acordo, se excomungaram mutuamente.
Essa imagem representa o brasão do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, autoridade histórica central da Igreja Ortodoxa. A águia de duas cabeças, herança do Império Bizantino, simboliza a continuidade espiritual, a tradição e a liderança histórica da Ortodoxia cristã. A ortodoxia mantém a crença nos sete concílios ecumênicos, na Trindade e na encarnação de Cristo.
Na prática, duas diferenças são bastante visíveis. Nas Igrejas Ortodoxas, os fiéis costumam venerar ícones sagrados com beijos e reverências durante as celebrações, uma tradição muito mais presente do que no Catolicismo. Em muitas Igrejas Ortodoxas, os sacerdotes podem se casar antes da ordenação, enquanto na Igreja Católica de rito latino os padres normalmente fazem voto de celibato.
Trata-se da segunda maior comunidade cristã com cerca de 250 milhões de fiéis no mundo, especialmente nos país do Leste Europeu. Os ícones são parte da oração e da liturgia, ajudando os fiéis a contemplar o mistério da fé e a presença de Cristo e dos santos. A celebração da Eucaristia é o momento central da vida comunitária.
Não existe um papa na ortodoxia. Cada igreja nacional é liderada por um patriarca ou arcebispo, e todos são considerados iguais em dignidade. O Patriarca de Constantinopla é visto como 'primeiro entre iguais'. Bartolomeu I ocupa a função desde 22 de outubro de 1991.
Majoritária em países como Grécia, Rússia, Ucrânia, Sérvia, Montenegro, Bulgária, Romênia, Macedônia do Norte, Geórgia, Moldávia e Chipre, a religião ortodoxa exerce forte influência cultural e política, moldando tradições locais em cada uma dessas nações.
A Igreja Ortodoxa Russa é a maior em número de fiéis, com cerca de 100 milhões de membros. Ela desempenhou papel central na identidade nacional e atravessou períodos de perseguição, especialmente durante o regime soviético, mas ressurgiu com força após sua queda. A Catedral de São Basílio em Moscou é uma das mais conhecidas do mundo.
Na Grécia, por sua vez, a ortodoxia é religião oficial e está profundamente ligada à cultura. Festas religiosas, procissões e o uso de ícones fazem parte da vida cotidiana, reforçando a presença da fé no espaço público.
Já a Igreja Ortodoxa da Sérvia é símbolo obrigatório da identidade nacional. Seus mosteiros medievais são patrimônios culturais e espirituais, e a fé ortodoxa ajudou a manter a coesão do povo em períodos de conflito.
Na Romênia, a ortodoxia é predominante e se manifesta em uma rica tradição arquitetônica. Igrejas e mosteiros tingidos com afrescos coloridos são marcas da religiosidade popular e da arte sacra.
Enquanto isso, a Igreja Ortodoxa da Búlgara tem raízes antigas e foi fundamental na preservação da língua e da cultura durante séculos de dominação estrangeira. Sua liturgia em eslavônico antigo reforça a identidade nacional.
Na Geórgia, a ortodoxia é parte inseparável da história. A conversão do país no século 4 moldou sua cultura, e até hoje a fé é vista como elemento de resistência e unidade nacional.
Celebração mais importante das igrejas ortodoxas, a Páscoa é marcada por rituais que simbolizam a vitória da vida sobre a morte. Outras festas, como o Natal e a Epifania, também têm grande significado espiritual e comunitário.
Embora compartilhem raízes comuns, ortodoxos e católicos divergem em pontos como a autoridade papal e algumas formulações teológicas. Mas ambos mantêm a tradição sacramental e a veneração dos santos, às vezes com trajes e detalhes diferentes, mas com o mesmo sentido. Na foto, São Jorge na Igreja Ortodoxa da Bulgária.