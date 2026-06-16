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Premiado! Hotel de Gramado é eleito o melhor das Américas e o segundo melhor do mundo

Eleito o segundo melhor hotel do mundo no prêmio 'Travellers’ Choice – Best of the Best 2026', promovido pela plataforma Tripadvisor, o Colline de France consolidou mais uma vez sua posição entre os empreendimentos de hospedagem mais bem avaliados do planeta. Localizado em Gramado, na Serra Gaúcha, o hotel também conquistou o primeiro lugar entre os estabelecimentos do Brasil, da América do Sul e das Américas. O resultado reforça uma trajetória de reconhecimento internacional que já havia coloca

Por Flipar
Divulgação/Colline de France

A classificação tem como base milhões de avaliações feitas por hóspedes reais ao longo do ano anterior. O Tripadvisor considera critérios como excelência no atendimento, consistência dos serviços e qualidade da experiência oferecida aos visitantes. Entre mais de 1,6 milhão de hotéis cadastrados na plataforma, apenas uma pequena parcela alcança as posições mais altas da lista.

Divulgação/Colline de France

Sem experiência prévia no setor, o casal apostou em uma proposta diferenciada em relação ao perfil predominante de Gramado, marcado por referências arquitetônicas italianas e alpinas. A escolha de uma temática francesa serviu como elemento de distinção em um dos destinos turísticos mais concorridos do país.

Divulgac?a?o/Colline de France

Instalado em uma rua residencial distante das áreas mais movimentadas da cidade, o Colline de France possui 33 suítes e uma estrutura voltada ao segmento de luxo. A decoração busca reproduzir o requinte dos palácios franceses, enquanto áreas como piscina aquecida, spa, sauna e academia complementam a experiência oferecida aos hóspedes.

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