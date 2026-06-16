Premiado! Hotel de Gramado é eleito o melhor das Américas e o segundo melhor do mundo

A classificação tem como base milhões de avaliações feitas por hóspedes reais ao longo do ano anterior. O Tripadvisor considera critérios como excelência no atendimento, consistência dos serviços e qualidade da experiência oferecida aos visitantes. Entre mais de 1,6 milhão de hotéis cadastrados na plataforma, apenas uma pequena parcela alcança as posições mais altas da lista.
Sem experiência prévia no setor, o casal apostou em uma proposta diferenciada em relação ao perfil predominante de Gramado, marcado por referências arquitetônicas italianas e alpinas. A escolha de uma temática francesa serviu como elemento de distinção em um dos destinos turísticos mais concorridos do país.
Instalado em uma rua residencial distante das áreas mais movimentadas da cidade, o Colline de France possui 33 suítes e uma estrutura voltada ao segmento de luxo. A decoração busca reproduzir o requinte dos palácios franceses, enquanto áreas como piscina aquecida, spa, sauna e academia complementam a experiência oferecida aos hóspedes.