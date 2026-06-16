Galeria Premiado! Hotel de Gramado é eleito o melhor das Américas e o segundo melhor do mundo Eleito o segundo melhor hotel do mundo no prêmio 'Travellers’ Choice – Best of the Best 2026', promovido pela plataforma Tripadvisor, o Colline de France consolidou mais uma vez sua posição entre os empreendimentos de hospedagem mais bem avaliados do planeta. Localizado em Gramado, na Serra Gaúcha, o hotel também conquistou o primeiro lugar entre os estabelecimentos do Brasil, da América do Sul e das Américas. O resultado reforça uma trajetória de reconhecimento internacional que já havia coloca Por Flipar

Divulgação/Colline de France