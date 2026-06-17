Galeria Pão de forma: a história, os tipos e os usos de um clássico da alimentação Presente em cafés da manhã, lanches e receitas variadas, o pão de forma faz parte da rotina de milhões de pessoas. Sua praticidade, durabilidade e versatilidade ajudaram a transformá-lo em um dos produtos de panificação mais consumidos do planeta. Conheça a seguir sua origem, curiosidades, principais tipos e diferentes formas de consumo. Por Flipar