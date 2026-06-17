Celebridades e TV Luan Santana celebra 18 anos de carreira e fala sobre paixão pela música Luan Santana fez um balanço de seus 18 anos de carreira e afirmou que, apesar do amadurecimento pessoal e profissional, continua vivendo a música com a mesma paixão do início. Em entrevista ao Correio do Povo, o cantor explicou que gosta de participar de todas as etapas de seus projetos, desde a escolha do repertório até a concepção visual dos shows. Atualmente, ele apresenta a turnê “Registro Histórico”, criada para celebrar sua trajetória por meio de um espetáculo que conta com seus maiores su Por Flipar

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