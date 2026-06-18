Flores da noite: espécies que revelam sua beleza após o pôr do sol

A dama-da-noite é uma cactácea que floresce apenas uma vez ao ano, durante a noite, e suas flores duram poucas horas. Originária da América Central, é conhecida por seu perfume intenso e pela beleza efêmera que atrai admiradores e polinizadores noturnos. Sua raridade tornou-se símbolo de mistério e espiritualidade, inspirando tradições culturais e sendo cultivada como planta ornamental de grande valor, além de ser estudada por botânicos que investigam sua adaptação ao ciclo noturno.
O lírio-do-Nilo noturno é uma planta aquática que abre suas flores ao cair da noite, fechando-as ao amanhecer. Cultivado em regiões tropicais, é associado a mitos egípcios e simboliza renovação e espiritualidade. Além de sua beleza singular, desempenha papel ecológico importante em ambientes aquáticos, atraindo polinizadores noturnos e reforçando sua relevância cultural e ambiental, sendo também usado em estudos sobre equilíbrio ecológico em lagos e rios.
O cacto rainha-da-noite é famoso por suas flores grandes e brancas que se abrem apenas durante a noite. Seu perfume doce atrai mariposas e morcegos, garantindo a polinização. É considerado planta rara e preciosa, cultivada em jardins botânicos e admirada por sua beleza efêmera, além de ser referência em coleções científicas que investigam plantas de flores noturnas.
A ipomeia noturna, também chamada de “morning glory da noite”, abre suas flores brancas ao entardecer. Seu aroma suave atrai polinizadores noturnos, reforçando sua função ecológica. É cultivada em diversas regiões como planta ornamental, valorizada por sua beleza delicada e ciclo peculiar, e também estudada por horticultores que buscam compreender sua resistência em ambientes tropicais.
A onagra noturna floresce ao cair da noite, liberando perfume adocicado para atrair mariposas. Suas flores amarelas são efêmeras, mas exercem papel essencial na polinização. Além de sua função ecológica, é usada em medicina tradicional, reforçando sua importância cultural e científica, e seu óleo é pesquisado por propriedades terapêuticas, sendo aplicado em estudos sobre saúde da pele e equilíbrio hormonal.
O cacto cereus abre suas flores brancas durante a noite, fechando-as ao amanhecer. Seu perfume intenso atrai mariposas e morcegos, essenciais para sua polinização. É cultivado em diversas regiões como planta ornamental e símbolo de raridade, além de ser estudado por sua resistência em ambientes áridos, e sua capacidade de armazenar água o torna vital em ecossistemas desertos.