Galeria Flores da noite: espécies que revelam sua beleza após o pôr do sol As flores que desabrocham apenas à noite carregam um mistério que fascina cientistas e amantes da natureza. Elas desafiam o ciclo comum das plantas, revelando sua beleza quando o mundo se recolhe. Muitas dessas espécies dependem de polinizadores noturnos, como mariposas e morcegos, para garantir sua sobrevivência. O perfume intenso que liberam é uma estratégia para atrair esses visitantes na escuridão. Além da função ecológica, essas flores inspiraram mitos e lendas em diferentes culturas. São s Por Flipar

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