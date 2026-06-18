Astronomia Observatório de Greenwich: como nasceu o padrão internacional de horários Com 350 anos de existência, o Observatório Real de Greenwich é uma das mais importantes instituições científicas da história moderna, em especial por suas contribuições para a astronomia. Fundado no século 17, o local desempenhou papel fundamental no aperfeiçoamento das técnicas de observação celeste e na navegação marítima. Sua relevância também está ligada à definição do Meridiano de Greenwich, adotado como referência mundial para a medição das longitudes e dos fusos horários. Até hoje, o obse Por Flipar

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