Galeria Homenagem a Cazuza reacende memória do músico morto há 35 anos Cazuza foi o grande homenageado na 33ª edição do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira. A cerimônia aconteceu no dia 10 de junho, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e reuniu artistas de diferentes gerações para celebrar a indústria e a obra de um dos nomes mais importantes da música brasileira. Apresentada pelas atrizes Débora Bloch e Alice Wegmann, a premiação reconheceu cantores, compositores, produtores e músicos que mais se destacaram em 2025, em 18 categorias. A escolha do homenagead Por Flipar

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