Galeria Como evitar cãibras musculares e o que fazer para aliviar as dores quando elas aparecem As cãibras musculares são contrações involuntárias, súbitas e dolorosas que podem atingir qualquer músculo do corpo, embora sejam mais comuns nas pernas, especialmente nas panturrilhas. Elas costumam surgir durante a prática de exercícios físicos ou mesmo em momentos de repouso, especialmente à noite. Embora não costumem indicar um problema grave, as cãibras podem causar bastante desconforto e, quando frequentes, merecem atenção. Por Flipar

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