Galeria Guaimbé em casa: cuidados simples para uma planta exuberante O guaimbé, que tem o nome científico Philodendron bipinnatifidum, é uma planta ornamental nativa da América do Sul, incluindo o Brasil. Ela é conhecida por suas folhas grandes, recortadas e de aspecto exuberante, o que leva muitos a confundirem com a Costela-de-Adão. Além de seu valor estético, é uma espécie bastante utilizada em projetos de paisagismo por sua resistência e capacidade de adaptação a diferentes ambientes. No entanto, seu cultivo exige atenção, já que, como outras plantas da famíl Por Flipar

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