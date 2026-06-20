Galeria

Guaimbé em casa: cuidados simples para uma planta exuberante

O guaimbé, que tem o nome científico Philodendron bipinnatifidum, é uma planta ornamental nativa da América do Sul, incluindo o Brasil. Ela é conhecida por suas folhas grandes, recortadas e de aspecto exuberante, o que leva muitos a confundirem com a Costela-de-Adão. Além de seu valor estético, é uma espécie bastante utilizada em projetos de paisagismo por sua resistência e capacidade de adaptação a diferentes ambientes. No entanto, seu cultivo exige atenção, já que, como outras plantas da famíl

Por Flipar
Reprodução Instagram @flora.mitsu

Muito utilizada em jardins e também em vasos dentro de casa, ela se adapta bem ao clima brasileiro, porém necessita dos cuidados adequados. Além da beleza, é uma espécie resistente, o que a torna uma boa opção tanto para iniciantes quanto para quem já tem experiência com plantas.

Mauricio Mercadante / Creative Commons

A iluminação é um dos pontos mais importantes para o cultivo do guaimbé. A planta prefere luz indireta abundante ou meia-sombra, embora tolere sol fraco nas primeiras horas do dia.

Reprodução Instagram @hortoplantasdavo

Em ambientes internos, o ideal é posicioná-la próxima a janelas bem iluminadas, evitando exposição direta ao sol forte, que pode queimar suas folhas. Já em áreas externas, o guaimbé se desenvolve melhor sob a sombra de árvores ou em locais protegidos.

Reprodução Instagram @hortoplantasdavo

Para que a guaimbé prospere, o solo precisa permanecer levemente úmido, mas nunca encharcado. O excesso de água pode causar apodrecimento das raízes, enquanto a falta pode levar ao ressecamento das folhas.

Reprodução do Youtube Canal Aprendiz de Jardinista

O solo ideal para o guaimbé é rico em matéria orgânica e com boa drenagem. A adubação pode ser feita a cada dois ou três meses com fertilizantes orgânicos ou equilibrados, estimulando o crescimento saudável e o brilho das folhas.

Divulgação

O guaimbé pode atingir grandes proporções ao longo do tempo, especialmente quando cultivado diretamente no solo. Por isso, é importante considerar o espaço disponível antes de plantá-lo. A limpeza periódica das folhas e a remoção de partes secas também ajudam a manter a planta bonita e saudável. Com esses cuidados simples, o guaimbé se torna um destaque verde em qualquer ambiente.

Reprodução do Youtube Canal Aprendiz de Jardinista

Veja Mais