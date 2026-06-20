Camelot, um lugar lendário e inesquecível: o Reino da Távola Redonda

A origem do mito de Camelot está ligada às narrativas medievais sobre o Rei Arthur, que surgiram entre os séculos 12 e 13 em crônicas e romances franceses e britânicos. O castelo foi descrito como centro de poder e justiça, onde o rei reunia seus cavaleiros para deliberar sobre batalhas e decisões políticas. Historiadores acreditam que Camelot pode ter sido inspirado em fortalezas reais da Bretanha, mas sua imagem literária acabou se tornando muito mais poderosa do que qualquer referência histór