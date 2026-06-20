Ator cubano J.R. Ramirez estrela nova série dramática e fala do personagem

O ator também revelou que seus pais se divorciaram quando ele tinha pouco mais de vinte anos, e que essa experiência o ajudou a compreender melhor o impacto dessas decisões na família. O ator acredita que pessoas de todas as idades poderão se identificar com a série. Para ele, a história é reconfortante e necessária em um mundo marcado por tantas notícias negativas. Segundo Ramirez, trata-se de uma série familiar repleta de coração, verdade e esperança.