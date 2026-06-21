Galeria Cupuaçu: a fruta amazônica que conquista cada vez mais o Brasil O cupuaçu, de nome científico Theobroma grandiflorum, é uma fruta típica da Amazônia brasileira, reconhecida por seu aroma marcante e sabor característico. Ele pertence ao mesmo gênero botânico do cacau, o Theobroma, e, por isso, compartilha diversas características e propriedades nutricionais. Cultivado principalmente nos estados do Pará e do Amazonas, o fruto apresenta uma casca espessa e marrom que protege uma polpa branca, cremosa e altamente aromática. Muito utilizado na culinária regional, Por Flipar

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