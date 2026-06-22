Estilo de Vida Profissões curiosas pouco conhecidas no Brasil – ou até impossíveis de existir por aqui Com grande extensão territorial, o Brasil reúne uma vasta gama de atividades em cada canto do país. No entanto, algumas profissões simplesmente não se estabelecem em solo nacional, e os motivos vão do clima à estrutura, passando também por questões culturais. Por causa desses fatores, algumas profissões populares em outras partes do mundo podem até surgir no Brasil, mas numa escala muito restrita, a tal ponto que nunca sõ comentadas. Outras simplesmente não têm como existir no Brasil por motivos Por Flipar

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