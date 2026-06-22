Galeria Éclair: a história do doce francês conhecido no Brasil como bomba de creme ou chocolate Entre os clássicos da confeitaria francesa, o éclair ocupa um lugar de destaque pela combinação de delicadeza, sabor e tradição. Conhecido no Brasil como bomba de chocolate, esse doce tem uma história que remonta à evolução da massa choux, uma preparação criada no século 16 e utilizada em receitas como profiteroles. Foi apenas no século 19 que o renomado chef francês Marie-Antonin Carême transformou essa massa no elegante formato alongado que conhecemos atualmente. Inicialmente chamado de duches Por Flipar

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