Galeria Mil-folhas: conheça a origem do clássico da confeitaria francesa Existem sobremesas que encantam os olhos, e o mil-folhas é uma delas. Com suas camadas finas e crocantes de massa folhada intercaladas por um creme suave e aromático, esse doce chama a atenção tanto pela aparência quanto pelo sabor. Não é à toa que atravessou mais de três séculos sem perder espaço nas melhores confeitarias do mundo. Mas você conhece sua origem? O mil-folhas surgiu na França no século XVII. O registro mais antigo da receita aparece no livro Le Cuisinier François, publicado em 165 Por Flipar

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