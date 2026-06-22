Vaticano: o pequeno país repleto de história, arte e curiosidades

A Basílica de São Pedro é o maior dos templos católicos e uma das construções mais impressionantes da arquitetura renascentista. Projetada por mestres como Bramante, Michelangelo e Bernini, tem em seu interior obras-primas como a Pietà de Michelangelo, além do altar papal e da cúpula monumental que domina o horizonte de Roma. A basílica é também o local onde ocorrem celebrações litúrgicas de grande importância, reunindo milhares de fiéis. Sua construção levou mais de um século, refletindo a dedi