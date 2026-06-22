Passaria 30 dias nos Alpes Italianos? Pesquisa científica abre vagas para voluntários; entenda

Situado entre 2.000 e 2.500 metros de altitude, o local servirá como laboratório natural para que cientistas investiguem de que forma a vida em regiões elevadas afeta o organismo humano. A pesquisa busca compreender melhor os impactos da altitude sobre o metabolismo, o sistema cardiovascular, os padrões de sono e outros indicadores relacionados à saúde. Os voluntários permanecerão sob acompanhamento constante de especialistas ao longo de toda a experiência.