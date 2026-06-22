Galeria Grande Muralha Verde tenta conter o avanço da desertificação do Saara Um projeto de alcance continental tenta reverter décadas de degradação ambiental e devolver vida a áreas que perderam sua capacidade de sustentar comunidades inteiras. Conhecida como 'Grande Muralha Verde'(ou 'Great Green Wall'), a iniciativa reúne países do Sahel, extensa faixa semiárida localizada ao sul do Deserto do Saara, em um esforço conjunto para recuperar terras degradadas, fortalecer a produção de alimentos e melhorar as condições de vida da população rural. Por Flipar

Divulgação/UNCCD