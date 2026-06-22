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Grande Muralha Verde tenta conter o avanço da desertificação do Saara

Um projeto de alcance continental tenta reverter décadas de degradação ambiental e devolver vida a áreas que perderam sua capacidade de sustentar comunidades inteiras. Conhecida como 'Grande Muralha Verde'(ou 'Great Green Wall'), a iniciativa reúne países do Sahel, extensa faixa semiárida localizada ao sul do Deserto do Saara, em um esforço conjunto para recuperar terras degradadas, fortalecer a produção de alimentos e melhorar as condições de vida da população rural.

Por Flipar
Divulgação/UNCCD

Para enfrentar esse problema, a Grande Muralha Verde utiliza soluções que vão desde pequenas bacias para retenção de água até sistemas agroflorestais que integram árvores, lavouras e pecuária. Em muitas áreas, a recuperação depende da preservação de brotos nativos já existentes, uma estratégia eficiente e de baixo custo.

Reproduc?a?o/YouTube Solar Paths

Além dos ganhos ambientais, o projeto busca gerar renda, ampliar a disponibilidade de alimentos e reduzir a pressão sobre regiões já fragilizadas. Embora desafios como financiamento insuficiente, conflitos armados e dificuldades de monitoramento ainda limitem os resultados, a iniciativa permanece como um dos maiores programas de restauração ecológica do mundo.

Reproduc?a?o/YouTube Solar Paths

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