Nabo na mesa: como usar essa raiz nutritiva em diferentes receitas

Seu sabor suave permite combinações com diferentes ingredientes e métodos de preparo. A raiz é fonte de fibras, vitamina C e minerais como potássio e cálcio.
Além disso, contém compostos antioxidantes que ajudam a proteger as células contra danos causados pelos radicais livres. Por apresentar baixo teor calórico, costuma ser incluída em dietas equilibradas.
O cultivo do nabo é relativamente simples e ocorre principalmente em regiões de clima ameno. A planta se desenvolve bem em solos férteis e bem drenados, podendo ser colhida poucas semanas após o plantio. Essa rapidez contribui para sua popularidade entre pequenos produtores e hortas domésticas.
Uma das formas mais conhecidas de consumo é na sopa. O nabo pode ser cozido junto com cenoura, batata, abóbora e outros vegetais, contribuindo com textura e sabor delicado ao caldo. Seu uso é comum em receitas caseiras e preparações reconfortantes para dias frios.
Também pode ser consumido cozido em água e sal para acompanhar carnes, aves ou legumes. O cozimento deixa a textura macia. Outra opção bastante apreciada é o nabo refogado. Cortado em cubos ou fatias, pode ser preparado com alho, cebola, ervas e um fio de azeite
O nabo também pode ser transformado em purê. Depois de cozido, é amassado sozinho ou misturado com batatas, criando uma preparação cremosa e suave. Essa versão costuma agradar quem busca variar os acompanhamentos tradicionais.
Quando consumido cru, o nabo apresenta textura crocante e refrescante. Fatias finas ou tiras raladas podem enriquecer saladas, trazendo contraste de sabor e aumentando o teor de fibras da refeição. Em algumas receitas, é combinado com cenoura, pepino e folhas verdes.
As conservas representam outro uso bastante difundido. O nabo pode ser preparado como picles, permanecendo armazenado em solução de vinagre, água e temperos. Esse método prolonga sua conservação e cria um sabor característico muito apreciado em diferentes culinárias.
O chamado daikon, uma variedade de nabo branco de formato alongado, é amplamente utilizado em países da Ásia. Ele pode ser servido cru, ralado, cozido ou em conserva, aparecendo em diversas receitas tradicionais e acompanhamentos.
Além da raiz, as folhas do nabo também são comestíveis. Elas podem ser refogadas, adicionadas a sopas ou incorporadas a tortas salgadas, reduzindo o desperdício e ampliando o aproveitamento nutricional da planta. As folhas contêm vitaminas e minerais importantes para a alimentação.
Versátil e nutritivo, o nabo mostra que vai muito além das sopas. Seja em purês, saladas, conservas, refogados ou preparações cozidas, a raiz oferece diferentes possibilidades culinárias e pode contribuir para refeições variadas, saborosas e equilibradas.