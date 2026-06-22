Estilo de Vida Nabo na mesa: como usar essa raiz nutritiva em diferentes receitas O nabo é uma raiz cultivada há milhares de anos e consumida em diversas partes do mundo. Embora não seja tão popular quanto a batata ou a cenoura em muitos lares brasileiros, destaca-se pela versatilidade culinária e pelo valor nutricional. Por Flipar

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