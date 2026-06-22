Educação Enxaguante bucal: conheça os tipos e se realmente faz diferença O enxaguante bucal complementa a escovação e o uso do fio dental, alcançando áreas de difícil acesso e ampliando a limpeza da boca. Além de ajudar no controle das bactérias e do mau hálito, contribui para a prevenção de cáries e gengivite. A escolha do produto adequado potencializa os benefícios e evita efeitos indesejados. Conhecer os diferentes tipos disponíveis é importante para garantir uma higiene bucal mais eficiente e segura. Por Flipar

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