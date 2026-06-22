Artes Sanfona em alto estilo: mestres que fazem o fole falar A sanfona é um dos instrumentos mais versáteis e apaixonantes da música, capaz de atravessar fronteiras culturais e unir estilos diversos. Do arrasta-pé que vem do Nordeste ao tango argentino, passando pelo jazz europeu, ela se tornou símbolo de identidade e emoção popular. Sua sonoridade única mistura melodia e ritmo, criando atmosferas que vão da festa à melancolia. Grandes músicos transformaram a sanfona em protagonista de palcos e gravações históricas. Descubra histórias que revelam por que Por Flipar

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