Galeria A história do antigo hotel ‘amaldiçoado’ em penhasco na Colômbia que virou museu Erguido à beira de um penhasco e diante de uma emblemática cachoeira na Colômbia, o antigo Hotel del Salto, na cidade de San Antonio del Tequendama, tem uma história envolta em fascínio e enigma. Sua arquitetura imponente e localização privilegiada despertam a curiosidade de visitantes há décadas. Ao longo do tempo, o edifício acumulou relatos, lendas e episódios que contribuíram para transformar o local em um dos mais misteriosos e comentados do país. Por Flipar

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