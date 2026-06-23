Artes Pirâmide do Louvre, o coração transparente do museu mais visitado do mundo A pirâmide do Louvre é um dos ícones mais reconhecíveis da arquitetura contemporânea em Paris, situada bem no coração do famoso museu. Desde que sua inauguração em 1989, tornou-se um marco cultural e turístico. Sua estrutura de vidro e metal contrasta com a arquitetura clássica do palácio, criando diálogo entre tradição e modernidade. A obra resultou em debates intensos na época de sua construção, mas hoje é celebrada como símbolo da ousadia arquitetônica. O monumento não apenas embelezou o espa Por Flipar

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