Galeria Lendas milenares e mistérios sem explicação: conheça o Monte Kailash, a montanha do Himalaia que ninguém ousa escalar O Monte Kailash é uma das montanhas mais misteriosas e reverenciadas do planeta. Situado no oeste do Tibete, região administrada pela China, ele se eleva a cerca de 6.638 metros de altitude e domina uma paisagem marcada por planaltos elevados, lagos cristalinos e picos cobertos de neve. Embora não esteja entre as montanhas mais altas do mundo, sua importância espiritual supera a de muitos gigantes do Himalaia. Para milhões de pessoas, Kailash não representa apenas uma formação geológica, mas um Por Flipar

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