Educação Dormir melhor: práticas simples que transformam suas noites de sono Dormir bem é essencial para manter energia, concentração e equilíbrio emocional, mas muitas pessoas têm dificuldades para alcançar um descanso de qualidade. Rotina corrida, uso excessivo de tecnologia e hábitos inadequados podem comprometer o sono e gerar impactos na saúde. Pequenas mudanças no dia a dia ajudam a regular o ciclo natural do corpo e favorecem noites mais tranquilas. O sono não é apenas um momento de pausa, mas um processo vital de recuperação física e mental. Ignorar sua importânc Por Flipar

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