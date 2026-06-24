Galeria Em Porto Príncipe, casas inspiradas em biscoitos de gengibre se tornaram um símbolo nacional do Haiti A paisagem urbana de Porto Príncipe, a capital do Haiti, abriga um dos patrimônios culturais mais fascinantes e resilientes do Caribe: as famosas casas gingerbread. Com fachadas repletas de ornamentos, varandas trabalhadas e detalhes decorativos elaborados, essas residências surgiram no final do século 19 e se transformaram em um dos maiores símbolos da identidade arquitetônica do país. O nome faz referência aos tradicionais biscoitos de gengibre decorados, já que a riqueza dos acabamentos lembr Por Flipar

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