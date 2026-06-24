Entretenimento Clássicos do São João: músicas que nunca saem de cena As músicas juninas são parte essencial das festas de junho, embalando quadrilhas, quermesses e celebrações comunitárias. Elas atravessaram décadas, mantendo viva a tradição e conquistando novas gerações com letras simples e ritmos contagiantes. Muitas dessas canções se tornaram hinos das festas, repetidas ano após ano sem perder força. Elas representam o elo entre passado e presente, reforçando a importância da música na preservação da cultura popular. Cada acorde e cada verso carregam histórias Por Flipar

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