Galeria De ‘mato de muro’ a ingrediente super nutritivo: descubra a ora-pro-nóbis A ora-pro-nóbis é uma planta rústica e nutritiva que conquistou espaço na culinária brasileira, especialmente em Minas Gerais. Conhecida como “carne dos pobres”, ela se destaca por oferecer proteínas e fibras em abundância. Sua resistência e facilidade de cultivo a tornam uma opção acessível e valiosa. Assim, une tradição, sabor e saúde em um só ingrediente. Por Flipar

flickr Andréia Bohner