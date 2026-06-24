Galeria Acessíveis e cheias de possibilidades: veja por que as lâmpadas inteligentes são cada vez mais populares Durante muito tempo, a ideia de controlar a iluminação da casa pelo celular parecia algo restrito a filmes de ficção científica ou a projetos residenciais de alto padrão. Com o avanço da tecnologia e a popularização da automação residencial, esse cenário mudou completamente. As chamadas lâmpadas inteligentes ficaram mais acessíveis, passaram a ser produzidas em larga escala e ganharam espaço em residências de diferentes perfis, se transformando em uma solução prática para quem busca mais confort Por Flipar

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