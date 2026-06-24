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LUMA Arles: conhecido por danificar construções, sal ganha função inesperada em edifício francês

Os painéis foram instalados nas áreas dos elevadores de nove dos 12 andares da torre. Apesar da aparência impressionante, eles não possuem qualquer função estrutural. O sal não substitui concreto, aço, vigas ou pilares e não contribui para sustentar o edifício. Seu papel é exclusivamente visual, funcionando como revestimento interno e elemento de identidade arquitetônica.

Por Flipar
Reproduc?a?o/LUMA Arles

Camargue possui uma identidade cultural muito própria, marcada pelas tradições rurais e pela forte ligação com a natureza. A região se tornou famosa pelos cavalos brancos da Camargue, uma raça adaptada aos terrenos alagadiços e considerada um dos símbolos locais.

Wikimedia Commons/Benjamin Smith

Outro ícone são os touros negros criados em campos abertos, utilizados em festividades tradicionais e competições típicas do sul francês. A fauna impressiona pela diversidade, com destaque para milhares de flamingos-cor-de-rosa que encontram ali um importante local de reprodução.

© Giles Laurent, gileslaurent.com, License CC BY-SA

Grande parte do território integra o Parque Natural Regional da Camargue, criado para proteger os ecossistemas e preservar o patrimônio cultural da região. A produção de sal também desempenha papel importante na economia local, especialmente nas salinas próximas à cidade de Aigues-Mortes, onde extensas áreas adquirem tons rosados em determinadas épocas do ano.

Pexels/Gaetan THURIN

Além das atividades ligadas à pecuária e ao turismo, Camargue conserva vilarejos históricos e tradições folclóricas que refletem influências mediterrâneas. Sua culinária tem como destaque o arroz cultivado localmente, frutos do mar e receitas típicas da Provença.

Pexels/Susanne Jutzeler, suju-foto

Além das paisagens que mudam conforme as estações e uma biodiversidade excepcional, Camargue adquiriu o status de um dos destinos naturais mais fascinantes da França, atraindo visitantes interessados em observação de aves, fotografia, cultura regional e experiências ao ar livre.

Magnific/wirestock

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