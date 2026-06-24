Galeria LUMA Arles: conhecido por danificar construções, sal ganha função inesperada em edifício francês Os painéis foram instalados nas áreas dos elevadores de nove dos 12 andares da torre. Apesar da aparência impressionante, eles não possuem qualquer função estrutural. O sal não substitui concreto, aço, vigas ou pilares e não contribui para sustentar o edifício. Seu papel é exclusivamente visual, funcionando como revestimento interno e elemento de identidade arquitetônica. Por Flipar

Reproduc?a?o/LUMA Arles