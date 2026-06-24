Estilo de Vida O que você come pode inflamar seu corpo; entenda Embora seja uma reação natural do organismo, a inflamação pode trazer problemas quando constante. A alimentação influencia diretamente esse processo, podendo ajudar no equilíbrio ou intensificar desequilíbrios. O consumo regular de certos alimentos favorece desequilíbrios metabólicos, irritações intestinais e sobrecarga do sistema imunológico. A frequência, a quantidade e a qualidade do que se consome fazem toda a diferença. Por Flipar

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