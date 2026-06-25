‘Baobab Waterfall’: árvore centenária de Madagascar inspira criação de usina futurista no meio do oceano
A escolha do baobá vai além da estética. Como a maior parte das espécies existentes dessa árvore ocorre em Madagascar, ela representa um importante elemento da identidade cultural e ambiental do país. Conhecido por sua resistência e pela capacidade de armazenar água, o baobá serviu como metáfora para uma infraestrutura voltada à geração de recursos essenciais para a população.
Por Flipar
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A proposta surge em um contexto de forte desafio energético em Madagascar, onde milhões de pessoas ainda vivem sem acesso regular à eletricidade. Nesse cenário, o projeto ganha destaque por propor uma solução baseada em fontes renováveis.