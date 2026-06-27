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Estudo feito em Barcelona mostra como pequenas mudanças podem aliviar o calor enfrentado por pedestres

Uma iniciativa inovadora da Universidade de Barcelona, renomada instituição pública espanhola de ensino e pesquisa, mobilizou centenas de moradores para compreender como o calor afeta a população no nível das ruas, onde as pessoas caminham, aguardam o transporte público e realizam atividades do dia a dia. Durante o verão de 2024, ao todo 481 voluntários participaram de 52 caminhadas térmicas em trajetos percorridos normalmente por pedestres. Equipados com sensores, os participantes registraram a

Por Flipar
Jorge Fernández Salas/Unsplash

As rotas analisadas incluíram ruas, praças, parques e caminhos utilizados diariamente para ir ao trabalho, à escola ou aos pontos de transporte coletivo. A pesquisa também evidenciou os efeitos das ilhas de calor urbano, fenômeno causado pelo excesso de construções, pavimentação e escassez de áreas verdes, fatores que elevam a temperatura e reduzem o conforto dos pedestres.

Pexels/Ryutaro Tsukata

Os pesquisadores destacaram que cada bairro apresenta características próprias, o que exige soluções específicas para minimizar o impacto do calor. Algumas das medidas sugeridas foram o aumento da arborização, a instalação de estruturas de sombra, a criação de áreas de descanso, a melhoria da cobertura em pontos de ônibus e o uso de materiais que absorvem menos calor.

Pexels/Daniel Burbano

O estudo reforçou que o planejamento urbano deve considerar não apenas os dados climáticos gerais, mas também a experiência de quem circula pelas ruas. A iniciativa ainda serve de referência para cidades de outros países, inclusive do Brasil, onde enfrentar longos trajetos sob temperaturas elevadas faz parte da rotina de milhões de pessoas.

Janek Valdsalu/Unsplash

Além disso, os resultados demonstraram que mesmo pequenas intervenções no espaço urbano podem melhorar significativamente a qualidade de vida, incentivar os deslocamentos a pé e tornar as cidades mais resilientes diante do aumento das temperaturas causadas pelas mudanças climáticas.

Reprodução/YouTube

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