Galeria Estudo feito em Barcelona mostra como pequenas mudanças podem aliviar o calor enfrentado por pedestres Uma iniciativa inovadora da Universidade de Barcelona, renomada instituição pública espanhola de ensino e pesquisa, mobilizou centenas de moradores para compreender como o calor afeta a população no nível das ruas, onde as pessoas caminham, aguardam o transporte público e realizam atividades do dia a dia. Durante o verão de 2024, ao todo 481 voluntários participaram de 52 caminhadas térmicas em trajetos percorridos normalmente por pedestres. Equipados com sensores, os participantes registraram a Por Flipar

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