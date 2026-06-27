Galeria A história do Código Morse e seu papel na revolução das comunicações Samuel Finley Breese Morse, americano que nasceu em abril de 1971, foi responsável por uma das mais influentes invenções da história das comunicações, o Código Morse. Criado no século 19, esse sistema de transmissão de mensagens por meio de sinais curtos e longos, os famosos pontos e traços, representou uma revolução ao permitir que informações viajassem a longas distâncias quase instantaneamente. Em um mundo ainda dependente de mensageiros e correspondências físicas, a ideia de codificar palavr Por Flipar

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