Animais Canários-da-terra: entre o canto e o tráfico de fauna O canário-da-terra-verdadeiro é uma das aves mais emblemáticas da América do Sul, conhecido tanto por seu canto melodioso quanto por seu comportamento territorial agressivo. A combinação, que deveria ser apenas parte de sua ecologia natural, se tornou causa de exploração por criadores ilegais e pelo tráfico de fauna. Rinhas de aves e comércio clandestino converteram a espécie em alvo constante, contribuindo para seu declínio populacional em diversos países. No Brasil, operações de fiscalização r Por Flipar

imagem gerada com i.a